Calciomercato Juve, Alberto Costa in arrivo a Torino

Attesa per la firma

Si accende il mercato bianconero. Come riportato da Sky Sport, nelle prossime ore Alberto Costa dovrebbe arrivare in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la Juventus.

Juve, le cifre dell’operazione

Per il cartellino del terzino al Vitoria Guimaraes andranno 12 mln più due di bonus tramite un pagamento dilazionato. Inoltre, la Vecchia Signora ha coperto i costi dell’operazione grazie all’imminente rescissione del contratto di Danilo.

Alberto Costa, il profilo del sostituto di Danilo

Portoghese classe 2003, Costa si è distinto per le sue ottime prestazioni attirando l’attenzione di diversi club europei. Terzino di spinta, forte fisicamente e intelligente a livello tattico, tanto da ricoprire più ruoli sulla fascia destra.

Queste le qualità che hanno convito la Juventus ha ingaggiare il giocatore che adesso potrà esprimere il suo giovane talento nel campionato italiano.