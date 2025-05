Bologna – Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Bianconeri senza Vlahovic. Tudor opta per Kolo Muani come punta, supportato da McKennie e Nico González sulla trequarti. In mezzo al campo Locatelli e Thuram. Fasce a Cambiaso e Weah. Difesa con Kalulu, Veiga e Savona.

Bologna – Juventus, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All. Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Weah; McKennie, Nico González; Kolo Muani. All. Tudor.