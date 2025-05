Bologna – Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Bologna e Juventus chiudono la domenica di campionato nel match valevole per la 35esima giornata di Serie A. In uno degli scontri decisivi per la lotta al quarto posto, Italiano recupera Casale e Ferguson; non rientra Ndoye, fermato da un infortunio muscolare e al suo posto potrebbe giocare uno tra Cambiaghi e Dominguez. Al centro dell’attacco rossoblù potrebbe spuntarla Dallinga, così da permettere a Castro di arrivare pronto alla finale di Coppa Italia. Tudor deve fare a meno di Kelly in difesa: possibile quindi la linea a tre con l’arretramento di uno tra Cambiaso e Locatelli. In avanti, Conceicao punta a sostituire lo squalificato Yildiz, mentre al centro dell’attacco Kolo Muani viaggia verso una maglia da titolare al posto di un acciaccato Vlahovic; in ogni caso, il serbo dovrebbe rientrare tra i convocati. La partita, in programma domenica 4 maggio alle 20:45, verrà trasmessa su DAZN.

Bologna – Juventus, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Cambiaso; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceicao; Kolo Muani. All. Tudor.