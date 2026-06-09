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martedì, Giugno 9, 2026
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Calciomercato Juventus, Sorloth e Kolo Muani per ripartire

Di
Anna Rosaria Iovino
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691
serie a enilive 2024 2025: napoli vs juventus
RANDAL KOLO MUANI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus si prepara a vivere un’estate all’insegna della rivoluzione. I bianconeri hanno bisogno di rinforzare i vari reparti, ma Luciano Spalletti non ha intenzione di rinunciare ad acquisti importanti. La società bianconera ha rassicurato il tecnico che avrà i rinforzi di cui ha bisogno. Due nomi importanti per il futuro della Vecchia Signora: spuntano Sorloth e il solito Kolo Muani.

Calciomercato Juventus, due colpi per Spalletti: pronti a chiudere con Kolo Muani e Sorloth

Con l’addio a Dusan Vlahovic, l’attacco bianconero è destinato a cambiare faccia. Alla Continassa guardando verso il futuro, i nomi che spuntano fuori sono due: Sorloth più Kolo Muani. Anche perché a Torino diranno addio a David e Openda, due dei flop più grandi della stagione appena conclusa. E allora avanti verso il futuro e due nuovi nomi: Sorloth insieme a Randal Kolo Muani. Due trattative importanti seguite da due cessioni, anche perché alla Continassa bisogna sistemare gli esuberi. Con gli incassi di David e Openda, la Juve potrà portare via Sorloth da Madrid. L’Atletico chiede 30 milioni per Alexander mentre la Juve vorrebbe abbassare un po’ la spesa, attorno a 27-28. Ammontare che potrebbe rappresentare il traguardo per la cessione di Nico alla società madrilena: il punto di incontro potrebbe essere 25 milioni più bonus in modo da arrivare proprio a 27-28.

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