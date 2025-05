Tudor dovrà fare fronte anche alle follie di Yildiz, il quale è andato a complicare i piani bianconeri, visto che l’evitabile rosso rimediato con il Monza. Il turco non sarà presente nella sfida contro il Bologna Dall’Ara e nell’altra partita chiave con la Lazio a Roma.

Oltre all’assenza del giovane turco, sarà assente anche Vlahovic ancora in dubbio e Koopmeiners out, è probabile che contro la squadra di Italiano ci saranno Nico Gonzalez e Conceiçao alle spalle di Kolo Muani. In difesa disponibili solo Veiga e Kalulu visto che Bremer e Cabal sono fuori da tempo. Poi c’è Gatti, ancora fuori per qualche settimana così come Kelly. A Bologna si presenta un altro problema, quello dei diffidati, che sono ben quattro: Cambiaso, Thuram, Weah e Savona. Tudor non può certo permettersi di incrementare la lista degli assenti per il prossimo match.