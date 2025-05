Calciomercato Juventus, il Liverpool piomba su Cambiaso

Cambiaso torna nel mirino delle Premier League. All’interesse invernale da parte del Manchester City si aggiungerebbe quello estivo del Liverpool, a riportarlo è Tuttomercato.it.

Calciomercato Juventus, Cambiaso come post Alexander-Arnold?

L’intento dei Reds sarebbe quello di acquistare il classe 2000 bianconero già nella prossima sessione di mercato. L’obbiettivo è quello di sostituire Alexander-Arnold che a fine stagione passerà al Real Madrid.

La Juventus per privarsi di uno dei suoi profili più interessati chiede tra i 40 e i 50 mln. Una cifra che potrebbe salire con l’inserimento del City. Non è detto infatti che i Citizens mollino la presa e non provino a rifarsi avanti per strappare Cambiaso ai rivali del Liverpool. In questo eventuale scontro di mercato la Vecchia Signora avrebbe solo da guadagnarci e il prezzo di Cambiaso potrebbe salire di non poco.