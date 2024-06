Inter, sempre calda la pista Martinez: si può chiudere con l’inserimento di Oristanio come contropartita

La trattativa per Josep Martinez potrebbe chiudersi con l'inserimento di una contropartita per i nerazzurri

Inter, Oristanio la chiave per arrivare a Martinez

L’Inter è pronta ad affondare il colpo decisivo per portare a Milano Josep Martinez, che andrà a fare il vice Sommer nella prossima stagione. Come riferisce Sport Mediaset è questa la settimana decisiva, con i nerazzurri che sono intenzionati a offrire 15 milioni di euro più l’inserimento della contropartita tecnica Oristanio. L’attaccante che ha trascorso la stagione in prestito con la maglia del Cagliari potrebbe finire proprio in rossoblu sponda Genoa, anche se il giocatore ha molto mercato in Serie A.