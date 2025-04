Nuovo nome per il futuro e per il centrocampo dell’Inter, secondo quanto trapela da Sport DE. A quanto pare i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul talentuoso trequartista tedesco classe 2004 Muhammed Damar, di proprietà dell’Hoffenheim ma attualmente in forza all’Elversberg, squadra che milita nella seconda serie tedesca.

Inter, Muhammed Damar nel mirino nerazzurro

Il 21enne, cresciuto nelle giovanile dello Schoneberg, sarebbe già finito nel mirino di diverse società, prima su tutte quella del Borussia Dortmund. I bavaresi sono molto avanti nella trattativa, e sembra che abbiano già avviato i contatti con il club proprietario del cartellino del centrocampista.

Mentre i club continuano a farsi avanti per il giocatore, l’Hoffenheim non sembra intenzionato a fare cassa, piuttosto pronto a rinnovare il contratto del centrocampista. Attualmente il contratto ha una scadenza nel giugno del 2026, ma la società ha intenzione di prolungare i tempi di altri tre anni. Muhammed Damar potrebbe essere il primo acquisto della sessione estiva di mercato dell’Inter, nel pre Mondiale per Club.