La prima stagione di Baroni alla Lazio ha dato buoni risultati. I biancocelesti sono in corsa per l’Europa League e in campionato sono ben piazzati. Lotito sta seguendo molto da vicino la propria Lazio in questa stagione di Serie A.

Lazio, Lotito elogia Baroni ed Isaksen

Claudio Lotito è sicuramente soddisfatto dalle prestazioni messe in campo dai suoi ragazzi. In particolare ad aver consegnato un’identità alla squadra è stato l’allenatore Marco Baroni. Anche il presidente della società di Formello ha speso belle parole per il suo tecnico. Lotito, ai microfoni de Il Messaggero ha affermato che: “Ora Baroni ha capito che le rotazioni sono il segreto del successo. Il progetto triennale è partito con lui e finirà con lui. Gli rinnoveremo il contratto.”

Il presidente, durante l’intervista, ha anche speso qualche parola per Isaksen: “Abbiamo costruito una squadra di combattenti. Su Gustav ci abbiamo puntato in tempi non sospetti, siamo convinti che sia un grande giocatore e che abbia ancora delle potenzialità di crescita insieme a tanti altri giocatori che sono approdati alla Lazio da poco”.