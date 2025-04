Bayern Monaco – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

All’Allianz Arena va in scena Bayern Monaco – Inter, andata degli ottavi di finale di Champions League e da molti considerata una finale anticipata. Nello storico degli scontri tra le due squadre nella massima competizione europea, i bavaresi sono in vantaggio per 4 – 2, ma la squadra di Kompany arriva a questa partita falcidiata dagli infortuni: Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavolvic e Musiala non saranno della gara. L’allenatore belga si affiderà dunque a Urbig tra i pali, con Laimer, Kim, Dier e Guerreiro a comporre la linea difensiva; a centrocampo probabile maglia da titolare per Goretzka in coppia insieme a Kimmich, mentre in avanti un acciaccato Kane sarà supportato da Olise, Muller e Sané. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Dumfries, Taremi e Zielinski ma, per il suo 3-5-2, potrà contare su quasi tutti gli interpreti migliori: oltre agli ex Sommer e Pavard, la retroguardia nerazzurra verrà presumibilmente completata da Acerbi e Bastoni, recuperato dopo lo spavento di Parma; centrocampo formato Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e un Dimarco non al meglio, con Carlos Augusto pronto a sostituirlo qualora non dovesse farcela; in attacco, i soliti noti, Lautaro Martinez e Thuram. La partita, in programma martedì 8 aprile alle 21:00, verrà trasmessa da Sky; in alternativa, sarà possibile seguire la gara in streaming su Sky Go e NOW.

Bayern Monaco – Inter, le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Inzaghi.