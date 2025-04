Simone Inzaghi e tutta l’Inter possono tirare un sospiro di sollievo: l’acciacco rimediato da Alessandro Bastoni nella sfida contro il Parma può essere classificato come un ‘semplice’ affaticamento e nulla più.

Inter, Bastoni sarà presente contro il Bayern

C’è ottimismo in casa dei nerazzurri in merito alle condizioni del difensore centrale, la cui presenza in Champions League contro il Bayern Monaco non appare scontata. Alessandro Bastoni era stato infatti sostituito durante l’intervallo della gara contro il Parma, a scopo meramente precauzionale. Per lui, già dal giorno dopo, è stato appurato che si trattasse solo di un affaticamento.

Bastoni sarà infatti regolarmente convocato per i quarti di finali contro i tedeschi in programma martedì sera. Già Massimiliano Farris, allenatore in seconda dei nerazzurri, aveva affermato relativamente all’infortunio del difensore che “non sembrava nulla di preoccupante”, un’impressione regolarmente confermata dal momento che si è allenato ad Appiano Gentile pur con un piano personalizzato.