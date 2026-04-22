Il calciomercato Inter dovrà rifarsi il look. Nel restyling in previsione nell’estate che arriverà, i nerazzurri iniziano a stilare la lista dei colpi da mettere a segno. Tra i nomi spuntano Celik della Roma e Mario Gila della Lazio.

Calciomercato Inter, due super colpi: Celik e Gila

Il calciomercato Inter inizia a muoversi con maggiore intensità. Per la zona centrale della difesa l’obiettivo si è fermato su Mario Gila della Lazio. Il contratto dello spagnolo scade infatti nel 2027 e, con le trattative per il rinnovo ridotte a zero, la Lazio rischia di perderlo a parametro zero tra dodici mesi. Per evitare tutto questo, la società di Formello potrebbe essere costretta a cederlo questa estate. Sul giocatore ci sono numerosi club, oltre all’Inter anche il Milan e altre squadre europee.

Spostandosi da Formello a Trigoria, l’Inter resta in capitale per i nuovi rinforzi in difesa. Celik sembra essere distante dalla Roma e vicino all’addio a parametro zero. I nerazzurri si sono inseriti nella corsa al turco e potrebbero convincerlo a partire alla volta di Appiano Gentile. Zeki Celik è ancora in bilico e la scadenza del contratto, fissata al 30 giugno. Al momento c’è distanza tra la richiesta dell’entourage del difensore turco e la società dei Friedkin. Il club giallorosso sta parlando con l’agente del calciatore per trovare un accordo per il prolungamento della permanenza, ma in caso di fumata nera l’Inter potrebbe farsi avanti. I nerazzurri stanno valutando Celik a parametro zero come sostituto del partente Matteo Darmian, il quale piace al Torino.