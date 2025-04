Roma, sorride Ranieri: rientra Ransch, disponibile già per il derby

La Roma può ancora sognare di raggiungere grandi obiettivi in classifica per il finale di stagione. Dopo il pareggio all’Olimpico contro la Juventus, la formazione di mister Ranieri torna subito in campo a Trigoria. Nessun giorno di riposo per i giocatori della Magica, i quali sono concentrati al massimo nel finale di stagione.

Roma, contro la Lazio pronto anche Reisch

Mentre la testa è concentrata sulle ancora vive possibilità della qualificazione in Champions, Ranieri sorride per l’arrivo di forze fresche per il rush finale. Si rivede in gruppo, a pieno regime, Rensch. Già rientrato tra i convocati con la Juve, il classe 2003 sta recuperando da una lesione muscolare, ma le sue condizioni sono nettamente in miglioramento. Il suo recupero è dunque pieno, utile a Ranieri già nel prossimo derby.

Si avvicina sempre di più il giorno del derby: dopo il pareggio contro la Juventus, i giallorossi sono scesi subito in campo a Trigoria per gli allenamenti per preparare il super match di domenica. I giocatori che contro i bianconeri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre per il resto è proseguito il solito allenamento. Devyne Rensch si è unito al gruppo e ha completamente recuperato per il derby. Out ancora Saud Abdulhamid, a causa di una lesione muscolare alla coscia.