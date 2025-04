Non c’è pace in casa Milan, soprattutto per Gimenez. Dopo una stagione sempre più disastrosa per i risultati, anche gli infortuni continuano ad infierire sulla stagione. Nell’ultimo match di campionato contro la Fiorentina, Santiago Gimenez è stato costretto a lasciare il campo per via di un forte dolore al fianco.

Milan, Gimenez proverà ad esserci con l’Udinese

Era il minuto 75′, quando Gimenez ha avuto uno scontro con David De Gea, poi l’attaccante messicano ha abbandonato dolorante il terreno di gioco. Ieri il giocatore del Diavolo ha svolto gli esami strumentali, per scongiurare che non si tratti di nulla di grave. Secondo le prime dichiarazioni dello staff medico del Milan, l’attaccante messicano non ha riportato alcuna grave lesione, per Gimenez si tratta soltanto di una forte botta ai muscoli addominali. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni. La stagione è ancora pienamente in corso per lui e molto probabilmente sarà disponibile contro l’Udinese.