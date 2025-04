Il club bianconero cercherà di unire sempre di più lo spogliatoio dopo l’arrivo di Igor Tudor, ma anche di riportare la Juve ad alti livelli. Mentre la squadra prova a risalire la classifica, la società pensa a progetti futuri. Novità per i prossimi colpi in vista del futuro. Spunta una nuova mossa strategica per portare a Torino un nuovo centrocampista.

Juventus, Pietrelli sogna la A

La Juventus ha investito su Alessandro Pietrelli, il quale già sogna il salto in Serie A dopo l’exploit in Next Gen. Da gennaio si è messo in luce in maglia bianconera con 3 gol e 2 assist. Per il giovanissimo talento presto potrebbe arrivare una chance tra i grandi. Dopo il prestito a gennaio dalla Feralpisalò, è scattato l’obbligo di acquisto per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus.

Pietrelli potrebbe portare una ventata di freschezza e talento. Corre tanto sulla fascia esterna, somiglia tanto ad un grande ed indimenticabile ex della Vecchia Signora: Camoranesi. Il 21enne in breve tempo ha conquistato tutti in Next Gen, ma ora il suo obiettivo è quello di esordire in Serie A con la sua squadra del cuore. Il classe 2003 continua a trascinare la formazione bianconera in Serie C per poi ambire a grandi palcoscenici nel calcio che conta.