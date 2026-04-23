La Serie B torna su Sky

Novità per gli appassionati del campionato di Serie B, la finale promozione sarà infatti trasmessa da Sky, Nowtv oltre che in chiaro su TV8 canale del digitale terrestre. Le due finali promozione si disputeranno Domenica 24 Maggio e Venerdì 29 Maggio.

Di seguito le parole del Presidente Paolo Bedin:

“Il ritorno di Sky, rappresenta per noi un motivo di grande soddisfazione e un ulteriore passo verso la crescita del nostro campionato in termini di qualità e visibilità, oltre a garantire a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di godere dello spettacolo delle Finali, che si preannunciano come sempre appassionanti e saranno la degna conclusione di un torneo bellissimo, equilibrato e combattuto fino all’ultima giornata”.