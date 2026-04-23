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giovedì, Aprile 23, 2026
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Serie A: le designazioni arbitrali della 34^ giornata

Le designazioni di Serie A

Di
Salvatore Ciotta
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L'ARBITRO SIMONE SOZZA PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali della 34^ giornata del campionato di Serie A:

NAPOLI – CREMONESE    Venerdì 24/04 h. 20.45

DOVERI

PASSERI – FONTEMURATO

IV:      ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      DI PAOLO

 

PARMA – PISA    Sabato 25/04 h. 15.00

CALZAVARA

TRINCHIERI – FONTANI

IV:      AYROLDI

VAR:     GIUA

AVAR:     ABISSO

 

BOLOGNA – ROMA      Sabato 25/04 h. 18.00

DI BELLO (foto)

BERTI – DI GIOIA

IV:       ALLEGRETTA

VAR:      MARESCA

AVAR:       MERAVIGLIA

 

H. VERONA – LECCE    Sabato 25/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MARCENARO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     GARIGLIO

 

FIORENTINA – SASSUOLO    h. 12.30

MARINELLI

COSTANZO – CORTESE

IV:      TURRINI

VAR:     COSSO

AVAR:     GUIDA

 

GENOA – COMO      h. 15.00

LA PENNA

MASTRODONATO – CEOLIN

IV:     COLOMBO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      DI PAOLO

 

TORINO – INTER    h. 18.00

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     CREZZINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

 

MILAN – JUVENTUS    h. 20.45

SOZZA

PERROTTI – ROSSI M.

IV:     ZUFFERLI

VAR:      ABISSO

AVAR:       MARESCA

 

CAGLIARI – ATALANTA    Lunedì 27/04 h. 18.30

SACCHI J.L.

VECCHI – MORO

IV:       DI MARCO

VAR:      MARINI

AVAR:      FABBRI

 

LAZIO – UDINESE    Lunedì 27/04 h. 20.45

BONACINA

PALERMO – ZANELLATI

IV:     MARCHETTI

VAR:    CAMPLONE

AVAR:      MAGGIONI

 

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