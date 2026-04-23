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giovedì, Aprile 23, 2026
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Calciomercato Roma, per il post Celik c’è l’idea Konoplya

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2025 2026: roma vs udinese
ZEKI CELIK IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma dovrà fare fronte anche alle idee per sostituire chi partirà a parametro zero per non essere stato rinnovato. Ci sono diversi giocatori in questa condizione e uno di questi è Celik. La Roma avrebbe individuato Konoplya come possibile sostituto. I dettagli.

Calciomercato Roma, sondaggi per Konoplya

La Roma sta vivendo un momento di crisi profonda, sia per i risultati sul campo che per le tensioni interne. Intanto che il momento difficile arrivi a placarsi, la dirigenza di Trigoria prova ad anticipare il futuro muovendosi sul mercato seguendo la solito linea: giovani talentuosi da valorizzare. In questa filosofia si inseriscono i nomi di Alajbegovic e Konoplya.

Per Alajbegovic ci sono contatti già avviati ed è stato avvistato anche l’incontro con l’agente del giocatore. Attualmente sono stati avviati i primi sondaggi per Juchym Konoplya, il terzino dello Shakhtar che è vicino alla scadenza di contratto. Il giocatore, individuato come possibile sostituto di Celik, potrebbe arrivare in capitale.

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