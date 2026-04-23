Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
giovedì, Aprile 23, 2026
Home Serie B Serie B: le designazioni arbitrali della 36^ giornata

Serie B: le designazioni arbitrali della 36^ giornata

Le designazioni arbitrali di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
16
l’arbitro andrea colombo ( foto di salvatore fornelli )
L’ARBITRO ANDREA COLOMBO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali della 36^ giornata del campionato di Serie B:

MONZA – MODENA Venerdì 24/04 h 19:00

DIONISI

BERCIGLI – BIANCHINI

IV:      BURLANDO

VAR:  PEZZUTO

AVAR:   MONALDI

 

AVELLINO – BARI Venerdì 24/04 h 21:00

MANGANIELLO

RICCI – EMMANUELE

IV:      COLLU

VAR:   FOURNEAU

AVAR:    RUTELLA

 

CATANZARO – SPEZIA h 12:30

PICCININI

REGATTIERI – EL FILALI

IV:       VINGO

VAR:  GHERSINI

AVAR:    PEZZUTO

 

FROSINONE – CARRARESE h 15:00

RAPUANO (foto)

CECCON – MONACO

IV:     COLELLI

VAR:   SANTORO

AVAR:    PAIRETTO

 

PESCARA – JUVE STABIA h 15:00

PERENZONI

BELSANTI – CATALLO

IV:      ZANOTTI

VAR:   PRONTERA

AVAR:    FOURNEAU

 

REGGIANA – PALERMO h. 15:00

FELICIANI

CIPRESSA – MINIUTTI

IV:     DI MARCO

VAR: NASCA

AVAR: SERRA

 

SUDTIROL – MANTOVA h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

GIUGGIOLI – ZEZZA

IV:     MAZZER

VAR:    GUALTIERI

AVAR:     GUIDA

 

VIRTUS ENTELLA – PADOVA h. 15:00

MASSIMI

MOKHTAR – VOTTA

IV:     GALIPO’

VAR:     BARONI

AVAR:      PRENNA

 

VENEZIA – EMPOLI h. 17:15

PERRI

SCATRAGLI – PISTARELLI

IV:       MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:  DI VUOLO

 

CESENA – SAMPDORIA h. 19:30

TREMOLADA

PRETI – COLAIANNI

IV:       EREMITAGGIO

VAR:     VOLPI

AVAR:   MAZZOLENI

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598