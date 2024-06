Inter-Martinez, accordo a un passo con il Genoa | I dettagli

Nonostante l’inizio degli Europei, che per la Nazionale Italiana si sono aperti con una vittoria per 2-1 sull’Albania, il calciomercato non si dà tregua, e mentre i propri giocatori sono alle prese con le rispettive nazionali, l’Inter continua a fare passi avanti per alcune trattative, in particolare per il genoano Josep Martinez.

Inter, in chiusura per Josep Martinez

Come anticipato da Ausilio pochi giorni fa in un intervista per Fabrizio Biasin, il mercato dell’Inter non vedrà molti movimenti in entrata e in uscita, a meno di opportunità che potrebbero far comodo alla squadra, come quella di Josep Martinez, giovane portiere del Genoa pronto a fare il definitivo salto di qualità in una big del nostro calcio.

Negli ultimi giorni si era già spettegolato di un interessamento della dirigenza neroazzurra nei confronti dell’estremo difensore spagnolo, ma nelle ultime ore Marotta e Ausilio avrebbero fatto degli importanti passi avanti nell’affare e sarebbero a un passo dall’accordo definitivo.

15 milioni più un contropartita tecnica (Oristanio e Satriano i più papabili) è il pacchetto offerto dalla Beneamata ai rossoblù, che la prossima settimana incontreranno per l’ultima volta il club di Viale della Liberazione per dare l’ok definitivo.