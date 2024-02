L’Italia di Spalletti giocherà un’amichevole pre Europei a Empoli

La Nazionale italiana giocherà un’amichevole ad Empoli

La Nazionale Italiana giocherà un’amichevole in preparazione degli europei il giorno 8 giugno alle ore 20.45 al Computer Gross Arena di Empoli contro lo Bosnia.

L’amichevole di Empoli sarà l’ultima per la nazionale Italiana prima della partenza della squadra in direzione Germania, dove una settimana dopo ci sarà la prima partita degli Europei contro l’Albania.

Salletti siederà di nuovo sulla panchina che lo ha visto protagonista prima come giocatore e poi come allenatore dell’Empoli, con la fantastica cavalcata delle due promozioni dalla C alla Serie A.