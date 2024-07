Milan, Emerson Royal si avvicina sempre di più | In arrivo il nuovo terzino per Fonseca

L’aria di cambiamento che si respira a Milano sponda rossonera potrebbe coinvolgere anche le certezze che negli ultimi anni hanno rispecchiato il vero spirito milanista, e dopo l’addio di Tonali la scorsa estate, anche il capitano del Milan Davide Calabria potrebbe essere sostituito in questa sessione di mercato, e indipendentemente se rimarrà o meno, Fonseca considera il terzino destro una delle priorità della campagna acquisti in corso.

Milan, in chiusura l’affare Emerson Royal

Come noto ormai da qualche giorno, la dirigenza del Milan ha messo in cima alla lista per il nuovo terzino l’esterno del Tottenham Emerson Royal, che ha da tempo l’accordo con il Diavolo, che sta trattando ad oltranza con gli Spurs che continuano a chiedere 20 milioni per il brasiliano.

L’ultima offerta dei rossoneri si avvicina alla richiesta degli inglesi, che nelle prossime ore potrebbero dare il via libera all’ex Barcellona per raggiungere Milano al fine di svolgere le visite mediche e finalizzare il trasferimento al Milan.