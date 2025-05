Fantacalcio – Top e Flop della trentaseiesima giornata: volano Gimenez e Pulisic; male Meret

Giornata ricca di sorprese anche al Fantacalcio; brilla il centravanti del Milan

Ormai è tempo di verdetti per molte leghe fi fantacalcio: ecco per ogni ruolo chi si è distinto nel bene e nel male nell’ultimo turno di campionato determinandone gli esiti.

PORTIERI – E’ sufficiente una votazione non certo esaltante (6,5) a Martinez, portiere di scorta dell’Inter, per eccellere tra gli estremi difensori in questa giornata. Merito soprattutto dell’imbattibilità mantenuta dal nerazzurro. Dal punto di vista prestazionale però sono Radu, Di Gregorio e Siegrist, con 7, i migliori di giornata, anche se penalizzati dalle reti subite (due per il genoano, una per gli altri). Giornata stortissima per Meret che interrompe il suo ottimo periodo non solo subendo due reti ma vedendosi attribuire anche un’autogol in occasione del primo pareggio genoano; il tutto gli vale un bruttissimo 1,5 di fantamedia! Male anche Skorupski e Caprile che sul campo meriterebbero la sufficenza ma incassano tre “pallini” chiudendo a 3 per il fanta.

DIFENSORI – Podio veneto-ligure per il reparto di difesa: al primo posto assoluto si piazza Coppola del Verona con 10 (7+3), seguito dal veneziano Candé con 9,5. Alle loro spalle i genoani Vasquez e Martin rispettivamente con 9 e 8; il primo merita 6,5 al quale aggiunge un gol e sottrae un cartellino giallo, mentre il secondo parte da 7 al quale somma un assist. A livello di prestazione aggiungiamo De Vrij con il suo 7 pieno. I cartellini rossi determinano gli ultimi due posti di reparto occupati da Valenti con 3 (4-1) e Kalulu con 3,5 (4,5-1).

CENTROCAMPISTI – Pulisic, autore di una stagione di altissimo livello, è il migliore della settimana con il suo 11,5 complessivo dovuto al 7,5 guadagnato sul campo al quale aggiunge una rete ed un assist. Seconda piazza per Fazzini che in questo finale di campionato sta recuperando dopo un periodo molto difficile; anche per lui un bel 7,5 trasformato in 10,5 grazie alla rete insaccata. Stesso giudizio e stessi risultati numerici per il compagno di squadra Anjorin. Tra quelli che seguono citiamo Sulemana (7+3=10) che con la rete con la quale ha steso la Roma ha regalato la quinta partecipazione alla Champions negli ultimi sette anni all’Atalanta. Maglia nera di giornata per Niasse del Verona con 4,5 (5 meno il giallo).

ATTACCANTI – Gimenez del Milan con la sua doppietta straccia la concorrenza di giornata ed avvisa il Bologna per la finale di Coppa Italia: per lui un 13,5 totale che non lascia adito a dubbi. Alle sue spalle spicca Lookman che gioca quasi a sorpresa e realizza subito un bellissimo gol che unito alla sua prestazione lo porta a totalizzare un bel 10 per il Fantacalcio. Stessa votazione finale per Cutrone, Kolo Muani, Krstovic, Lukaku, Raspadori e Djuric. Male Piccoli e Beltran con 4,5 (5 e cartellino giallo).