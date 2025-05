Una vera e propria rivelazione quella di Nuno Tavares con la maglia della Lazio. L’unico neo per l’attaccante sono stati i sette infortuni muscolari, l’inaffidabilità fisica, i ko continui nell’ultimo mese e mezzo. Ma la Lazio non ha intenzione di perdere il suo attaccane.

Lazio, riscatto vicino per Tavares

Il futuro di Nuno Tavares era vincolato all’acquisto in prestito con obbligo di riscatto chiuso con l’Arsenal, legato al 50% delle presenze totali stagionali. Una formula praticamente blindata. La Lazio già nelle scorse settimane aveva deciso di anticipare l’operazione, prevista per fine giugno.

La prossima settimana è previsto un incontro, probabilmente finale, con la società dei Gunners. In questo modo si può arrivare alla definizione del trasferimento dell’attaccante. A giugno ci sarà una finestra di mercato extra, dall’1 al 10, utile per le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club. Sarà aperta a tutte le società e la Lazio, avendo già riscattato Tavares, sarà nelle condizioni di ascoltare eventuali offerte anziché dover attendere luglio per decidere il suo futuro e programmare l’eventuale rimpiazzo. Deve ancora essere riscattato, sarà fatto a giugno per 4 milioni, e sa già di essere in partenza.