Serie C: il tabellone dei Playoff

Primo turno fase a gironi (domenica 3 maggio gara secca in casa della miglior classificata che passa il turno in caso di parità al 90°)

GIRONE B

(5°) Juventus NG – (10°) Vis Pesaro

(6°) Pianese – (9°) Ternana

(7°) Pineto – (8°) Gubbio

GIRONE A

Trento-Giana Erminio, Cittadella-Arzignano e Lumezzane-Alcione.

GIRONE C

Casertana-Potenza, Crotone-Audace Cerignola, Monopoli-Casarano

Secondo turno fase a gironi (mercoledì 7 maggio gara secca in casa della miglior classificata che passa il turno in caso di parità al 90°). Campobasso, Cosenza e Lecco affrontano in casa la peggior classificata tra chi passa il primo turno. Le altre due qualificate giocano in casa della miglior classificata in regular season.

Fase Nazionale (domenica 10 maggio e mercoledì 13 maggio). Si affrontano nel primo turno le sei qualificate (due per ciascuno dei tre gironi), più le terze classificate al termine della regular season e il Potenza vincitore della Coppa Italia. Sarà effettuato un sorteggio con teste di serie: le terze, la vincitrice della Coppa Italia, la migliore della fase a gironi. Partite di andata e ritorno ma in caso di parità dopo 180 minuti passa la meglio classificata.

Secondo turno Fase Nazionale (domenica 17 maggio e mercoledì 20 maggio) con le cinque qualificate a cui si aggiungono le tre seconde dei tre gironi che sono teste di serie. Abbinamenti per sorteggio, in caso di parità tra andata e ritorno passa la meglio classificata.

Final Four con sorteggio libero e in caso di parità supplementari e rigori. Semifinali domenica 24 e mercoledì 27 maggio. Finale martedì 2 e domenica 7 giugno.