Il Como batte il Genoa e riaggancia la Roma: decisive le reti di Douvikas e Diao (0-2)

Termina 0-2 la sfida del Ferraris tra Genoa e Como. Vittoria fondamentale in chiave Europa per la formazione di Fabregas, che aggancia la Roma e si riavvicina prepotentemente, in attesa della sfida tra Milan e Juventus di questa sera, alla zona Champions League. Sconfitta abbastanza indolore per i liguri, che sprecano un match point salvezza.

Nervosismo e Como avanti: primo tempo nel segno Douvakis

Una gara accesa, condizionata talvolta dal nervosismo, con due squadre aggressive sin dagli esordi. Il vantaggio comasco, tuttavia, arriva al decimo di gara quando Da Cunha, con un gran cross, serve un attento Douvikas, bravo a sorprendere con un’incornata un impassibile Bijlow. Pochi minuti più tardi è ancora il Como a sfiorare il raddoppio con un’ottima azione, con conclusione da limite d’area, di Nico Paz. Al trentaquattresimo arriva un’altra opportunità dello spagnolo, il quale, di testa, colpisce il palo alla sinistra dell’estremo difensore rossoblù.

Diao chiude i conti nella ripresa

Inizio di ripresa con ritmi più blandi, con un Genoa più spinto in avanti e un Como meno aggressivo. Brutte notizie per Fabregas, costretto a sostituire Nico Paz per infortunio durante l’intervallo. Ciononostante, nel momento di maggior pericolosità dei padroni di casa, sono gli ospiti a trovare il raddoppio al sessantottesimo con Diao. Il calciatore della formazione lombarda raccoglie un assist involontario di Caqueret, arrivato da cross al centro di Buturina, e batte Leali da distanza ravvicinata.