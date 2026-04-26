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domenica, Aprile 26, 2026
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Genoa-Como, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di De Rossi e Fabregas

Di
Federico Maria Santangelo
-
81
serie a enilive 2024 2025: roma vs empoli
DANIELE DE ROSSI PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

De Rossi recupera il centrocampo titolare, fuori per squalifica nella gara di Como, e rilancia i tre assenti in toscana Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. C’è Baldanzi con Vitinha, alle spalle di Colombo, sulla trequarti. Out Norton-Cuffy.

Genoa-Como, le probabili formazioni:

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

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