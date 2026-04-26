Genoa-Como, le ultimissime sulle formazioni

De Rossi recupera il centrocampo titolare, fuori per squalifica nella gara di Como, e rilancia i tre assenti in toscana Ellertsson, Frendrup e Malinovskyi. C’è Baldanzi con Vitinha, alle spalle di Colombo, sulla trequarti. Out Norton-Cuffy.
Genoa-Como, le probabili formazioni:
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.