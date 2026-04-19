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lunedì, Aprile 20, 2026
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Rimonta salvezza per il Genoa a Pisa (1-2) | De Rossi fa festa

De Rossi festeggia la salvezza

Di
Fabiano Corona
-
12
De Rossi
LA GRINTA DI DANIELE DE ROSSI ( FOTO SALVATORE FORNELLI )

Il Genoa fa festa, De Rossi può sorridere

Una salvezza quasi impossibile, questo il risultato ormai ottenuto dal Genoa di De Rossi. Molti solo pochi mesi fa pensavano la missione impossibile per il tecnico romano alla guida dei rossoblu, la vittoria di oggi in rimonta a Pisa permette invece alla formazione ligure di far festa, sempre più buio in casa nerazzurra.

IL TABELLINO

PISA-GENOA 1-2

Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5,5 (16′ st Vural 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Touré 5,5 (25′ st Piccinini 6), Loyola 5,5 (11′ st Meister 5,5), Aebischer 5,5, Akinsanmiro 5,5 (16′ st Cuadrado 6), Angori 6; Moreo 5,5, Tramoni 5,5 (25′ st Durosinmi 6). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. All.: Hjulmand 5,5

Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigård 5,5, Vasquez 6; Martin 6, Amorim 6 (33′ st Vitinha 6), Masini 6,5, Sabelli 6 (42′ st Otoa sv); Baldanzi 7 (21′ st Messias 6), Ekhator 7 (20′ st Onana 6); Colombo 7 (34′ st Ekuban 6). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Lafont, Grossi, Ouedraogo. All.: De Rossi 7
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 19′ Canestrelli (P), 41′ Ekhator (G), 10′ st rig. Colombo (G)
Ammoniti: Calabresi (P), Ostigard (G), Aebischer (P), Caracciolo (P)

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