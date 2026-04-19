Rimonta salvezza per il Genoa a Pisa (1-2) | De Rossi fa festa

Il Genoa fa festa, De Rossi può sorridere
Una salvezza quasi impossibile, questo il risultato ormai ottenuto dal Genoa di De Rossi. Molti solo pochi mesi fa pensavano la missione impossibile per il tecnico romano alla guida dei rossoblu, la vittoria di oggi in rimonta a Pisa permette invece alla formazione ligure di far festa, sempre più buio in casa nerazzurra.
IL TABELLINO
PISA-GENOA 1-2
Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5,5 (16′ st Vural 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Touré 5,5 (25′ st Piccinini 6), Loyola 5,5 (11′ st Meister 5,5), Aebischer 5,5, Akinsanmiro 5,5 (16′ st Cuadrado 6), Angori 6; Moreo 5,5, Tramoni 5,5 (25′ st Durosinmi 6). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. All.: Hjulmand 5,5
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigård 5,5, Vasquez 6; Martin 6, Amorim 6 (33′ st Vitinha 6), Masini 6,5, Sabelli 6 (42′ st Otoa sv); Baldanzi 7 (21′ st Messias 6), Ekhator 7 (20′ st Onana 6); Colombo 7 (34′ st Ekuban 6). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Lafont, Grossi, Ouedraogo. All.: De Rossi 7
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 19′ Canestrelli (P), 41′ Ekhator (G), 10′ st rig. Colombo (G)
Ammoniti: Calabresi (P), Ostigard (G), Aebischer (P), Caracciolo (P)