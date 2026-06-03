Brescia-Ascoli, si riparte dall’1-1. Calcio d’inizio alle ore 19.00

Brescia ed Ascoli torneranno in campo questa sera per terminare la gara di andata della finale playoff di Serie C, sospesa ieri sera al 61′ a causa del campo impraticabile. Ascoli era passato in vantaggio con Rizzo Pinna, pareggio del Brescia con il solito Crespi.
Brescia-Ascoli 1-1
Brescia (3-4-2-1): Stefano Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi. In panchina: Liverani, Damioli, Alberto Rizzo, Sørensen, Pasini, Vido, Cisco, Maistrello, Fogliata, Spagnoli, Moretti, Guglielmotti, Valente, Marras, Cazzadori. Allenatore: Corini.
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicholas Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Rizzo Pinna (11′ st Milanese), D’Uffizi; Gabriele Gori (11′ st Chakir). In panchina: Dente, Barosi, Pagliai, Nicoletti, Rama, Ndoj, Del Sole, Oviszach, Galuppini, Corazza, Bando, Palazzino, Zagari. Allenatore: Tomei.
Arbitro: Di Loreto di Terni.
Reti: 8′ pt Rizzo Pinna, 12′ pt Crespi.