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mercoledì, Giugno 10, 2026
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Calciomecato Milan, per la panchina la scelta è Glasner: pronti ad un biennale da 5 milioni di euro

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2024 2025: lazio vs milan
IL PROPRIETARIO DEL MILAN GERRY CARDINALE E L’AMMINISTRATORE DELEGATO GIORGIO FURLANI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan potrebbe mettere il primo paletto di questa estate che si preannuncia intensa. Dopo l’addio a Max Allegri, i rossoneri hanno preso un po’ di tempo per scegliere il successore. Dopo diversi sondaggi, la scelta è Oliver Glasner.

Calciomercato Milan, si riparte con Oliver Glasner in panchina: c’è l’accordo

Il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner, il tecnico dei rossoneri nella prossima stagione dovrebbe essere proprio l’austriaco, in uscita dal Crystal Palace. Non c’è ancora la firma, ma esiste l’accordo sulla durata del contratto: due anni con ingaggio a 5 milioni di euro bonus compresi. Glasner ha accettato perché l’occasione di fare esperienza in un club così prestigioso nessuno dovrebbe farsela scappare.

Al Milan serviva un allenatore anche perché va riassettato l’organico. Ci sono giocatori in uscita e i nuovi acquisti da fare. Bisogna cominciare a programmare la stagione che verrà, quanto prima,  togliendo dal mercato giocatori che resteranno e quelli da mettere sul mercato per non avere esuberi. Una lista, in questo senso, c’è già. Nella lista figura Modric, si attende la sua decisione personale, poi ci sono anche Leao Pulisic, Maignan o Rabiot, Jashari, Ricci e Pavlovic.

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