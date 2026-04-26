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lunedì, Aprile 27, 2026
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Finisce 2-2 all’Olimpico tra Torino ed Inter. Nerazzurri a tre punti dallo scudetto

Pareggio tra Torino ed Inter

Di
Salvatore Ciotta
-
51
inter calcio
MARCUS THURAM ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Inter non va oltre al pareggio contro il Torino, ma lo scudetto non è in dubbio, mancano infatti tre punti per la certezza matematica del titolo. Nerazzurri che passano in vantaggio con Thuram al 23′ che insacca di testa su assist del solito Dimarco. Bisseck raddoppia nella ripresa al 61′ sempre di testa e sempre su assist dell’esterno nerazzurro, poi i Torino accorcia con Simeone servito da Ilkhan e con un pallonetto morbido supera Sommer. Il pareggio arriva su rigore, con Vlasic che spiazza l’etsremo difensore nerazzurro.

Il tabellino

Torino-Inter 2-2

TORINO (3-4-1-2): 1 Paleari; 23 Coco (dall’8′ st 92 Njie), 44 Ismajli, 77 Ebosse; 20 Lazaro (dall’8′ st 35 Marianucci), 66 Gineitis (dal 21′ st 22 Casadei), 6 Ilkhan, 33 Obrador; 10 Vlasic; 18 Simeone (dal 45′ st 61 Tameze), 19 Adams (dal 21′ st 91 Zapata). A disposizione: 81 Israel, 99 Siviero, 4 Prati, 8 Ilic, 13 Maripan, 17 Kulenovic, 22 Casadei, 34 Biraghi, 35 Marianucci, 61 Tameze, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Roberto D’Aversa.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 36 Darmian (dal 35′ st 2 Dumfries), 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic (dal 35′ st 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (dal 35′ st 17 Diouf); 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 43 Cocchi, 48 Mosconi, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

Reti: al 23′ pt Thuram, al 16′ st Bisseck, al 25′ st Simeone, 34′ st Vlasic

Ammonizioni: D’Aversa, Diouf, Ebosse, Barella

Recupero: 1′ pt, 5′ st

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