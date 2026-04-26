Milan-Juventus 0-0: la sfida Champions finisce in parità a San Siro

Il 34esimo turno di Serie A in agenda aveva anche il match Milan-Juventus. La gara a San Siro, guidata da Sozza, è terminata con il risultato 0-0. In classifica non cambia nulla, Milan terzo con 67 punti, Juventus quarta con 64 punti.

Milan-Juventus, il tabellino

Il primo tempo al “Meazza” tra Milan e Juventus si è concluso 0-0. Dopo una mezz’ora senza grandi emozioni ed occasioni, ci provano Rabiot e Conceicao, che impegnano Di Gregorio e Maignan. Al 36′ arriva anche il gol di Thuram, purtroppo il francese segna in posizione di fuorigioco. Dopo 45 minuti l’arbitro manda tutti negli spogliatoi, il risultato è di 0-0.

Il secondo tempo le due squadre provano ad aprirsi e a creare occasioni. Le difese hanno massima attenzione, non si riesce a passare. Il Milan pericoloso con Fofana al 60esimo. Poi la Juve crea tante occasioni, ma nessuno riesce a mettere la palla in rete. Occasioni per Boga, Koopmeiners e Conceicao. Nulla di fatto. Dopo 90 minuti gara conclusa. Risultato di 0-0.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (67′, Ricci), Modrić (80′, Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46′, Estupiñan), Pulisic (62′, Fullkrug), Leão (80′, Nkunku). A disposizione: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiña, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. Allenatore: Allegri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71′, Koopmeiners), Cambiaso (71′,Holm); Conceição (80′, Zhegrova) Boga (80′, Yildiz), David (87′, Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio; Gatti, Holm; Koopmeiners, Kostić, Miretti; Openda, Vlahović, Yıldız, Zhegrova. Allenatore: Spalletti.

Reti: 0-0

Ammonizioni: 21′, Cambiaso (J); 38′, Bartesaghi (M); 72″, (Boga, J); 75′, Estupiñan (M); 86′, Locatelli (J).

Espulsioni: –