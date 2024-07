Milan, Tonali torna nei radar rossoneri | Possibile clamoroso ritorno

Dopo quasi tre settimane dall’inizio del calciomercato, il Milan ha finalmente battuto il suo primo colpo di mercato targato Alvaro Morata, che dopo aver svolto le rituali visite mediche, è pronto a siglare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Non è ovviamente conclusa la campagna acquisti del Diavolo, che dopo aver ricevuto un no dal Monaco per i 12 milioni offerti per Fofana, starebbe pensando a un clamoroso ritorno.

Milan, il ritorno di Tonali entro il 2028

La scorsa stagione il mercato rossonero ha provocato profondo rammarico nel cuore dei tifosi milanisti, che hanno visto il loro futuro capitano Sandro Tonali lasciare Milano per volare in Inghilterra alla corte degli sceicchi del Newcastle, ma la sua cessione ha sicuramente contribuito in maniera significativa agli arrivi di Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders, che si sono rivelati indispensabili per la qualificazione in Champions.

Ora però la dirigenza starebbe pensando al suo ritorno, per assicurare a Fonseca il mediano di cui necessita, e come spiegato dal giornalista del The Sun Alessandro Schiavone, il nativo di Lodi dovrebbe tornare in patria entro il 2028, dopo aver giocato ai Magpies ancora qualche stagione, che l’hanno aiutato soprattutto nei momenti di difficoltà di quest’anno.