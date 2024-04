Milan, out Maignan e Loftus-Cheek col Genoa | Doppio problema per Pioli

Piove sul bagnato in casa Milan, che sta vivendo quelle che sono forse le settimane più dure della sua stagione: prima la sconfitta nel derby, poi l’infortunio di Jovic e il pareggio con la Juventus in una gara dal bassissimo livello tecnico-tattico, e ora il doppio infortunio muscolare di Mike Maignan, che si era fermato poco prima della sfida con i bianconeri, e di Loftus-Cheek, uscito all’82° nella medesima partita.

Milan, quando rientrano Maignan e Loftus-Cheek

Dopo essersi sottoposti a una risonanza magnetica, è stato riscontrati in entrambi i calciatori una lesione di basso grado, all’adduttore destro per il portiere francese, al bicipite femorale destro per l’inglese, che non potranno scendere in campo per la partita con il Genoa, in cui il Milan potrà conquistare la qualificazione matematica in Champions League.

La condizione dei calciatori sarà rivalutata la prossima settimana, per capire se potranno esserci per le ultime tre partite di stagione o se non potranno rientrare in tempo per l’ultima gara contro la Roma il 31 maggio.