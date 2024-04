Richiesta della Roma alla Lega: “Spostate la finale di Coppa Italia e posticipate la sfida con l’Atalanta”

In attesa della comunicazione degli anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A che vede affrontarsi a Bergamo Atalanta e Roma in lotta per il quinto posto, i giallorossi hanno chiesto di spostare la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta a giovedì 16 maggio (momentaneamente prevista per mercoledì 15 maggio) e posticipare di 24h il big match del Gewiss a lunedì 13 maggio. La richiesta nasce dalla volontà di rendere più favorevole un calendario già folle per i giallorossi ma in questi casi la Lega preferirebbe lasciare tutto com’è visto che i tifosi in arrivo da Bergamo e Torino si sono già organizzati per venire nella Capitale in quella data.

La lettera della Roma alla Lega

Le parole dei giallorossi: “Tale richiesta deriva non solo dalla centralità di questa partita (Atalanta-Roma, ndr) ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l’integrità del Campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi”.