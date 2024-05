Roma, l’Atletico Madrid insiste per Dybala | I dettagli

Con la sconfitta maturata in casa dell’Atalanta la qualificazione in Champions sembra essere ormai un obiettivo ormai svanito, con i bergamaschi che sono al quinto posto e a cui bastano solo 3 punti per essere matematicamente certi della partecipazione alla massima competizione europea. C’è però un altro tema che tiene sulle spine i tifosi giallorossi, ovvero il futuro di Paulo Dybala, che potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Roma, Paulo Dybala a un bivio

L’argentino, arrivato ormai due stagioni fa, non è in scadenza di contratto, ma come ben noto dal primo Luglio il suo contratto prevede l’attivazione di una clausola rescissoria da 12 milioni valida per i club esteri, e l’Atletico Madrid starebbe pensando concretamente di portare alla corte di Simeone il suo connazionale.

La dirigenza giallorossa vorrebbe rinnovare il contratto a Dybala, ma la non partecipazione alla Champions potrebbe però portare l’ex Juventus a preferire la squadra spagnola, che ha obiettivi europei molto più vasti, ma occhio anche alle sirene arabe.