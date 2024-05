Juventus in Champions ma con record negativo di punti e gol segnati | I numeri

L’obiettivo stagionale della Juventus, a detta di Massimiliano Allegri, è stato raggiunto. I bianconeri infatti grazie alla vittoria dell’Atalanta sulla Roma sono ufficialmente qualificati alla prossima Champions League, traguardo fondamentale a livello sportivo ed economico. I numeri però non sorridono alla squadra di Torino. A livello di punti per trovare una Juventus che alla 36a giornata ne aveva conquistati meno degli attuali 67 dobbiamo ritornare alla stagione 2010/2011, in cui sulla panchina sedeva Luigi Delneri e i punti erano 57. Questo dato indica che la stagione non può e non deve essere valutata positivamente, soprattutto considerando gli standard della Juventus.

Record negativo per gol segnati della Juventus?

Un altro numero ancora più preoccupante della Juventus in Serie A in questa stagione è quello che riguarda i gol segnati. Ad oggi le reti sono 49, ed è nettamente il peggior dato di sempre dei bianconeri nel campionato a venti squadre. Il record negativo vigente riguarda la stagione 2009/2010, in cui sulla panchina si alternarono Ferrara e Zaccheroni, e i gol realizzati a fine campionato furono 55. Per non ritrovarsi dal lato sbagliato della storia Vlahovic e compagni devono segnare sei gol nelle ultime due partite contro Bologna e Monza. Uno scenario difficile da immaginare, visto che la media gol della squadra di Allegri è 1,36 reti a partita.