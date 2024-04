Verso Roma-Bayer Leverkusen, DDR sorride: tornano Lukaku e Smalling | Le ultime

Dopo il pareggio con i partenopei, la Roma si prepara ad affrontare la semifinale di Europa League.

Roma, DDR si prepara ad affrontare il Bayer Leverkusen

In vista dell’andata contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico, De Rossi è fiducioso sul recupero di Lukaku e Smalling, come aveva dichiarato dopo la partita al Maradona contro il Napoli. Inoltre, Karsdorp che non ha preso parte alla trasferta di ieri, tornerà contro i tedeschi sulla destra. De Rossi giovedì dovrà fare a meno di Kristensen, escluso dalla lista UEFA, e di Celik, che dovrà scontare la squalifica ricevuta nel quarto di finale contro il Milan.