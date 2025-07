Calciomercato Roma, idea Frendrup per il centrocampo

Spunta un nuovo obbiettivo di mercato nell’agenda della Roma. I giallorossi sarebbero interessati a Frendrup del Genoa, a riportarlo è Footmercato.it.

Calciomercato Roma, le richieste del Genoa per Frendrup

Nelle ultime ore la dirigenza capitolina avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista danese, d’altra parte il Genoa ha risposto valutando il giocatore 20 milioni. Una cifra importante ma non esagerata, che la Roma potrebbe spendere per acquistare il classe 2001 rafforzando il centrocampo, ma occhio alla concorrenza. Sul giocatore ci sarebbero l’interesse di differenti club come: Fiorentina, Bologna e Betis.

Dunque, non resta che aspettare i prossimi giorni per capire se la Roma deciderà di aprire formalmente una trattativa per puntare a l’acquisto di Frendrup.