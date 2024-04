De Rossi: “Pareggio che non buttiamo. Quando non c’è Paredes si sente, bene Ndicka”

Sono queste le parole di Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport, al termine della partita contro la Roma.

De Rossi: “Contento per Abraham, ci servono tutti”

Partita di sofferenza, ma avete tenuto.

“Sì, abbiamo pareggiato e non lo buttiamo. Non è ciò che volevamo. Loro sono forti, li becchiamo in un momento complicato. Devi essere più pulito nel possesso, quando la palla l’hanno loro ci sta che siano pericolosi. Abbiamo perso un po’ troppi palloni e hanno tirato tanto. Dobbiamo far meglio, giovedì giochiamo contro un’altra grande squadra”.

Stanchezza fisica?

“Non lo so, questa è una rosa costruita con non troppi palleggiatori a centrocampo. Quando non c’è Paredes si sente, ma dobbiamo fare meglio perché non ci può essere sempre. Abbiamo fatto tante partite e ne mancano tante ancora. Se pensiamo alla stanchezza faremo fatica da qui alla fine”.

Ndicka?

“Al di là dell’assist, ha marcato Osimhen tutta la partita. Ci servono tutti, sono contento per il gol di Tammy che torna dopo un periodo duro. Abbiamo recuperato due giocatori dopo un infortunio. Ci servono tutti, speriamo di recuperare anche Lukaku e Smalling per giovedì, abbiamo bisogno di tutti veramente”.

Recupereranno?

“Pensiamo che possano recuperare, poi faranno degli allenamenti più pesanti e valuteremo le loro condizioni per capire se i loro problemi siano alle spalle”.

Quanto conta avere giocatori di esperienza?

“Il pallone l’abbiamo tenuto alla pari del Napoli. Dobbiamo fare meglio con il pallone, mi interessa poco il numero del possesso palla. Mancio ha fatto una gara in linea con gli altri, non è stata una grandissima partita per nessuno, ma nessuno ha influito troppo nella nostra prestazione. Non era facile per un calciatore che gioca sempre anche stringendo i denti”.

Sanches?

“Ci dà una mano, ha qualità tecniche. Entrato bene in un momento difficile, sfortunato in occasione del rigore, potrà darci una mano. Le mie scelte lo penalizzato, non ha mai giocato 90 minuti, ma è un calciatore importantissimo e soprattutto nell’ultimo mese e qualcosa si allena con intensità. Avremo bisogno anche di lui”.