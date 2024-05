Tiago Pinto: “Ancora oggi vengo criticato per Renato Sanches. Il suo problema è la fiducia”

Intervenuto ai canali ufficiali della Federcalcio Portoghese, Tiago Pinto, ex gm della Roma, è tornato a parlare di Renato Sanches e non solo: “Il suo problema è la mancanza di fiducia ed è legata ai tanti infortuni che lo hanno afflitto. Quando hai i problemi fisici che ha avuto lui, va a finire che è il calciatore stesso il primo a perdere fiducia in sé. Comincia ad essere sospettoso delle qualità, che nel suo caso sono tante. Deve trovare il club giusto”.

Tiago Pinto: “Per Sanches ci vuole un progetto adatto”

E poi ancora: “La cosa più importante per Renato sarà trovare il progetto adatto con le persone giuste, perché ha ancora molto da dare al calcio. Ancora oggi vengo molto criticato per averlo preso a Roma: le cose non sono andate bene, ma il mio affetto nei suoi confronti rimane alto, così come anche le aspettative”.