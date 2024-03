Verso Lecce-Roma, Smalling e Renato Sanches tornano in gruppo. Ancora individuale per Dybala | Le ultime

Smalling e Sanches potrebbero tornare a disposizione per il match contro il Lecce

La Roma continua ad allenarsi a Trigoria in vista del match contro il Lecce in programma lunedì alle 18 allo stadio Via del Mare. De Rossi ritrova Smalling e Renato Sanches che sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra.

Verso Lecce-Roma, da valutare le condizioni di Dybala

Seduta di allenamento mattutina a Trigoria per i giallorossi che dopo il Lecce affronteranno tre partite ravvicinate da cardio palma tra Milan, derby, e il ritorno sempre con il Milan nei quarti di Europa League. Con il Lecce Smalling potrebbe essere a disposizione visto che oggi si è allenato con il gruppo. Ancora individuale per Dybala, Spinazzola, Azmoun, e Kristensen. Gli ultimi due ancora infortunati e ne avranno ancora per un bel periodo.