Udinese-Roma, giallorossi all’assalto | Le ultime sulle formazioni

De Rossi sfida Cannavaro, in palio tre punti pesantissimi per la classifica

Roma a testa bassa verso i tre punti, a Udine giallorosso all’assalto, 18 minuti a caccia dei tre punti per un posto nell’Europa che conta. I capitolini ci credono, in casa dell’Udinese del neo allenatore Fabio Cannavaro si riparte dall’1 a 1, in programma 18 minuti di fuoco con tre punti pesanti in palio, per la salvezza e per la Champions. Chi vincerà?

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE ROMA

Udinese: Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

All.: Cannavaro.

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

Diffidati Roma: Azmoun, Huijsen (che non potrà essere impiegato oggi poiché sostituito) Mancini, Lukaku. Squalificati Roma: Paredes, Llorente.