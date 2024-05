Verso Udinese-Napoli, Kvara si blocca. Ancora terapie per l’ex Zlielinski

Questo il report per quanto riguarda il Napoli in vista della sfida di lunedì contro l’Udinese. “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico-tattico”.

Verso Udinese-Napoli, problemi per Kvaratskhelia

“Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell’allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha fatto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Terapie per Zielinski”.