Napoli, ADL vuole blindare Kvaratskhelia | Le ultime

La delusione dei tifosi napoletani, che hanno visto in questa stagione la loro squadra non rendere assolutamente come avevano dimostrato di poter fare lo scorso anno, potrebbe non rimanere circoscritta ai risultati ottenuti sul campo, ma potrebbe coinvolgere anche il calciomercato, durante il quale il Napoli potrebbe lasciar partire, tra i vari Zielinski e Meret, il suo top player per eccellenza, Osimhen, che sembra essere ormai arrivato al giro di boa.

Napoli, priorità il rinnovo di Kvaratskhelia

Oltre al tema acquisti e cessioni, c’è un altro aspetto che deve curare il Napoli, ovvero quello dei rinnovi, in particolare quello di Kvaratskhelia che, sebbene sia in scadenza nel 2027, ha un ingaggio da 1,4 milioni, cifra sicuramente inferiore a quello che ha dimostrato di meritare dal suo arrivo in Italia.

Come riportato da Il Mattino, nei prossimi giorni il suo agente Mamuka Jugeli è atteso nel capoluogo campano per discutere i termini contrattuali del nuovo accordo che dovrebbe superare i 3 milioni di euro, a cui vanno sommati bonus e diritti d’immagini, che sono un tema da non sottovalutare considerata la grande influenza che il calciatore ha in Georgia.