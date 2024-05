Fiorentina: Aquilani e’ il prescelto, annuncio ad inizio Giugno

La Fiorentina ha scelto Aquilani come nuovo allenatore.

La Fiorentina avrà un nuovo corso, sia per quello che riguarda i quadri dirigenziali sia per la panchina. Il nuovo DS sarà Goretti che ha fatto molto bene a Reggio Emilia, Goretti lavorerà a stretto contatto con Prade’. Per quello che riguarda la successione di Italiano, il prescelto è Alberto Aquilani che sarà annunciato i primi giorni di Giugno a termine della stagione della Fiorentina.