Inter su Di Lorenzo: altro arrivo da Napoli dopo Zielinski?

Arriva da Napoli una clamorosa indiscrezione di mercato che vedrebbe l’Inter puntare su Giovanni Di Lorenzo per la prossima stagione.

L’Inter su Di Lorenzo: cosa c’è di vero

Questo quanto riportato da Radio Kiss Kiss che svela come Marotta e Ausilio avrebbero messo nella lista di mercato il capitano del Napoli dopo l’arrivo certo a giugno di Piotr Zielinski, calciatore che arriverà a parametro zero insieme a Taremi. Nelle prossime settimane i dirigenti nerazzurri continueranno a dialogare con il procuratore del calciatore, per provare ad aprire la trattativa.