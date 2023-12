Il Napoli sta valutando le opzioni per il mercato di gennaio, con un’attenzione particolare su Pasquale Mazzocchi, terzino destro di 28 anni attualmente in forza alla Salernitana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha discusso direttamente con Iervolino, e l’inserimento nell’affare potrebbe coinvolgere il prestito di Alessandro Zanoli. Quest’ultimo ha avuto un limitato minutaggio in questa stagione ed è stato oggetto di interesse già da parte della Salernitana sin dall’estate. La sua disponibilità al prestito sembra essere cambiata, rendendolo una pedina negoziabile per l’acquisizione di Mazzocchi.

Calciomercato Napoli, in arrivo un rinforzo sulla fascia destra

Alessandro Zanoli non è più considerato incedibile dal Napoli. La Salernitana e il Genoa avevano già manifestato interesse in estate, ma il Napoli aveva respinto le offerte. Ora, la situazione è diversa, e De Laurentiis e Iervolino stanno lavorando per concretizzare l’operazione. Nel frattempo, come alternativa, si fa sempre più forte il nome di Davide Faraoni, terzino destro in forza al Verona, già accostato al club azzurro durante la scorsa estate.