Fiorentina-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

I viola si trovano a -2 dal Napoli e hanno la possibilità di lottare per un posto in Europa League

Dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, la Fiorentina torna in campo davanti ai propri tifosi per affrontare il Sassuolo. I neroverdi hanno subìto sempre gol nelle ultime 22 trasferte di Serie A, l’ultimo cleen sheet risale alla sfida col Lecce del 25 febbraio 2023. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 28 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Kouame, Barak, Sottil; Belotti. All. Italiano

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; M. Henrique, Thorstvedt; Defrel, Bajrami, Volpato; Pinamonti. All. Ballardini