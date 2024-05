Atalanta, i convocati di Gasperini per il Marsiglia: fuori Kolasinac

L’Atalanta ha reso noto l’elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Marsiglia, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 al Velodrome, i bergamaschi si apprestano al match con qualche emergenza in difesa, con Kolasinac e Toloi ancora indisponibili, così come Emil Holm. Di seguito l’elenco di tutti i convocati.

Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi Difensori: Bonfanti, Comi, Djimsiti, Hien, Palestra, Scalvini Centrocampisti: Adopo, Bakker, De Roon, Ederson, Hateboer, Koopmeiners, Pasalic, Ruggeri, Zappacosta Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Miranchuk, Scamacca, El Bilal Toure